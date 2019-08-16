Bizimle gelmesin

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Rakip karşısında defans yapmayacaklarını ve deplasmana puan almak için gideceklerini belirten, Rumen çalıştırıcı, "İyi ve kaliteli oyunculara sahipler. Oyuncularımızın arasında oraya çıkıp kaybedeceğini düşünen varsa onları burada bırakacağım. Bizimle gelmesinler. Fenerbahçe biraz daha şanslı çünkü kendi evlerinde oynuyorlar ama kafamı onların önüne bırakmayacağım. Ben mücadele edeceğim. Takımıma iyi futbol oynatacağım bunu herkes görecek" dedi.

"BIRLIKTE OYNAMA EKSİĞİMİZ VAR"

Sumudica, yeni transferlerin ardından oyuncuların hep birlikte maça çıkmadıklarını hatırlatıp, "Tek eksiğimiz birlikte maç tecrübemiz olmaması. Zorlu bir süreç geçirdik. Takımımız her geçen gün güçleniyor ama maç oynamaya ihtiyacımız var. Milli araya kadar oynayacağımız üç maçtan fazla puan almaya çalışacağız. Ligin sürpriz yapan takımı olacağız" şeklinde konuştu.

"PUAN ALMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Gazişehir Gaziantep takımının yeni transferlerinden Alin Tosca ise takıma adaptasyon sürecini atlattıklarını söyleyerek, Fenerbahçe maçında sahada performansının yüzde yüzünü sergileyeceğini ifade etti. Tosca, "Taraftarlarımızın şüphesi olmasın ki sahada performansımızın yüzde 100'ünü sergileyeceğiz. Diğer takım arkadaşlarımız ile çabuk kaynaştık. Taraftarlarımızın desteği ve şans yanımızda olduğu sürece kazanacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe büyük takım ama futbolda her şey mümkün. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Sahaya puan almak için çıkacağız. Ben umutluyum" diye konuştu.