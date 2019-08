Risk altındayız

BUGÜN NELER OLDU

Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, birinci derecede deprem bölgesinde bulunan Gaziantep'in büyük risk altında olduğunu söyledi. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Gölcük merkezli depremin büyük can ve mal kaybına yol açtığını hatırlatan İMO Şube Başkanı Çeliktürk, "Fay hattında meydana gelebilecek bir kırılma çok büyük zarar verebilir" dedi. Doğu Anadolu Fay Hattına kuş uçuşu 40 kilometre mesafede bulunan Gaziantep için Deprem Master Planı'nın büyük önem taşıdığını belirten Çeliktürk, "7 üniversiteden akademisyenlerin katılımı ile çalıştay yaptık. Şehirdeki tüm kurumların desteği ile çok başarılı bir çalıştay oldu. Deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasıyla ilgili yol haritası hazırladık. Kısa süre önce çalışmalar başladı" diye konuştu. Depreme yönelik hazırlıkların uzun yıllar alacağını, bu nedenle çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade eden Çeliktürk, "Proje aşaması 1-1,5 yıl, uygulama safhası ise 10-15 yıl alır. Depremin ne zaman geleceğini bilmek mümkün değil. O zaman depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Depreme yönelik hazırlıklar her zaman gündemimizde olmalı. Şehrimizin yüzde 65'i çarpık, plansız, mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilmiş durumda. Eğer elimizi çabuk tutmazsak, gerekli tedbirler alınmazsa büyük kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Çeliktürk, "Marmara depremi sadece büyük ölçüde can ve mal kaybına yol açmakla kalmadı, aynı zamanda çok daha büyük bir tehlikenin henüz yaşanmamış olduğunu da ortaya koydu. Bu da 1766'dan beri kırılmamış olan fay dolayısı ile Marmara Denizi'nin içinde olacak bir depremdir. İstanbul Depremi çevre illeri de önemli ölçüde etkileyecektir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki yaşayacağımız İstanbul depremi 7 ve üzeri büyüklükte olacaktır raporlar uygulama alanı bulamamıştır" diye konuştu. Üniversitelerde ihtiyacın üzerinde inşaat mühendisliği bölümü bulunduğunu belirten Çeliktürk, bu bölümlerden her yıl 12 bin mezun verildiğini ifade etti. YÖK'ün inşaat mühendisliği bölümlerinin kontenjanlarını ülkenin ihtiyaçlarına göre yeniden belirlemesini isteyen Çeliktürk, ikinci öğretim inşaat mühendisliği bölümlerinin derhal kapatılması gerektiğini söyledi. Çeliktürk, "Can ve mal güvenliğini sağlayan bir mesleğin insanları olarak; fiziki şartları uygun olmayan, öğretim kadrosu yetersiz olmasına rağmen inşaat mühendisi diploması veren okulların açılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.