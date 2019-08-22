GKV’den uluslararası proje

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Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Fen Lisesi tarafından hazırlanan STEAM modelinin genel eğitime entegrasyonu konulu projesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan hibe almaya hak kazandı. GKV Fen Lisesi, projeyi Portekiz ve Litvanya'dan birer okul ortak etkinlikler düzenleyerek gerçekleştirecek. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında GKV Fen Lisesi adına başvurusu yapılan Avrupa Birliği KA229 Stratejik Okul Ortaklığı projesi 98 bin 290 Euro hibeyle kabul edildiğini açıklayan GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman "Projemiz, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alan ve giderek daha çok önem kazanan STEAM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik), Art (Sanat) ve Mathematics (Matematik) eğitimini kapsıyor" dedi. Yaman, proje ortakları olarak Portekiz'den Escola Secundária Campos de Melo ve Litvanya'dan Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Inzinerijos Licejus ile birlikte çalışacaklarını belirtti.