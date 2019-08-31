İhracatta 57 ili geride bıraktı

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Gaziantep'in Ocak- Temmuz dönemi ihracatı 4 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zonguldak ve ardında kalan illerin toplam ihracatı ise aynı dönemde 4 milyar 284 milyon dolar oldu. Gaziantep en çok ihracat yapan iller sıralamasında 25. sırada yer alan Zonguldak ve ardından gelen 56 ilin toplam ihracatını yakaladı. 57 ilin Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracatı 4 milyar 284 milyon dolar olurken, Güneydoğu'nun üretim ve ihracat merkezi olan Gaziantep ise aynı dönemde tek başına 4 milyar 271 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı. Gaziantep'in toplamından daha fazla ihracat yaptığı illerin arasında Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi bölgenin önemli ticaret merkezleri de yer alıyor. Gaziantep'in bölgenin ve Türkiye'nin önemli bir üretim üssü ve ihracat merkezi olduğunu söyleyen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "İhracat edilen ürünlerimizin büyük bölümü sanayi ürünü" dedi. Gaziantep'in 5 ayrı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yüzlerce fabrikanın şehir ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sunduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, ihracatçı sayısının arttırılması amacıyla TOBB işbirliğiyle hayata geçirilen İhracat Destek Ofisi'nin hem yeni ihracatçılar kazandırmak hem de mevcut ihracatçıların bilgilendirilmesi ve karşılaştıkları sorunlara çözümler getirdiğini söyledi. Ünverdi, "Kent olarak 57 ilin toplamından fazla ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yılın Temmuz ayına göre rakamsal olarak bakıldığında en çok ABD, Venezuela, Suudi Arabistan ve İran'a ihracatımızı arttırdık. Yine Temmuz ayında, halı, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, meyve sebze mamulleri, deri mamulleri en fazla ihracat artışı olan ürün grupları arasında yer aldı" diye konuştu.Ocak-Temmuz dönemine oransal olarak bakıldığında ise kuru meyve ve mamulleri sektörünün yüzde 75, makine ve aksamları sektörünün yüzde 70,8, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yüzde 31 oranında büyüdüğüne dikkati çeken Ünverdi, ülkeler bazında ise ilk 7 ayda ABD'ye ihracatın yüzde 24,8, Suudi Arabistan'a yüzde 41,3, Libya'ya yüzde 46, Yemen'e yüzde 67,4 ve Somali'ye olan ihracatın yüzde 53,7 oranında arttığına işaret etti. Ünverdi, "Gaziantep'i geleceğe hazırlayacak yenilikçi ve stratejik sektörlerde adımlarımızı büyütüyor ve somutlaştırıyoruz. Dijital dönüşümü sağlayacak model fabrika çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Mesleki eğitimde mesafe kat ettik, inşallah şehrimizin katma değer ve teknoloji hamlesinin lokomotifi olacak proje ve çalışmalarımızın da sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.