Karakucak güreşleri’nin son durağı gözne oldu

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı organize edilen geleneksel karakucak güreşleri üçüncü ve son gününde Toroslar ilçesinin Gözne yaylasında düzenlendi.Güreşleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi. Gözne'de de başcazgır Emin Gel'in sunumları ve manileri ile canlanan etkinlik izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi.Üçüncülüğü ise Fatih Yaşarlı ve Halil Hopur paylaştı. Dereceye giren güreşçilere ödülleri başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından verildi.