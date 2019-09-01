Karakucak güreşleri’nin son durağı gözne oldu

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı organize edilen geleneksel karakucak güreşleri üçüncü ve son gününde Toroslar ilçesinin Gözne yaylasında düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Zafer Haftası kutlamaları kapsamında düzenlediği karakucak güreşleri ilk olarak Silifke Mara'da, ikinci gününde Çamlıyayla Zevzek tepesinde ve son olarak da 30 Ağustos Zafer Bayramı günü, Toroslar Gözne'de gerçekleştirildi.
Güreşleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi. Gözne'de de başcazgır Emin Gel'in sunumları ve manileri ile canlanan etkinlik izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi. Son günün başpehlivanı Hüseyin Gündüz olurken, ikinci Salim Ercan oldu.
Üçüncülüğü ise Fatih Yaşarlı ve Halil Hopur paylaştı. Dereceye giren güreşçilere ödülleri başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından verildi.