Down sendromlu Esra gelinlik giydi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta?26 yaşındaki down sendromlu Esra Eren için mahallesindeki kadın kuaförü Şule Ercan'ın yaptığı organizasyonla düğün yapıldı. Gelinlik giyip sevdikleriyle oynayan Eren'in yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Rabia-Ziya Eren'in 2 çocuğundan biri olan Esra Eren, yıllarca gelinlik giymenin hayalini kurdu. Mahalledeki kadın kuaförü Şule Ercan, gelen gelinleri görünce imrenen Eren'in bu hayalini gerçekleştirdi. Şule Ercan'ın organizesiyle Esra Eren için düğün töreni düzenlendi. Evin önünde düzenlenen törene gelinlik giyerek katılan Esra Eren, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Baba Ziya Eren'in rahatsız olması nedeniyle katılamadığı düğünde Esra'yı ailesi, akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğününde kendisi gibi down sendromlu olan ağabeyi Nuri Eren ile de karşılıklı oynayan Esra Eren, "Düğünü çok istedim. Çok mutluyum. Bu gelinliği giymek için çok bekledim" dedi.