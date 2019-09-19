Mersin’de şanslı kediye öğrenciler sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin hayvan sevgisi bir kediye umut oldu. Bir dere içinde ölümü bekleyen felçli kediyi bulan öğrenciler, öğretmenleriyle onu hayata bağladı. 5 ay önce Mustafa İstemihan Talay Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, bir derenin içinde 5 yavru kediyi gördü. Öğrenciler durumu öğretmenlerine haber verdi. 5 kediden 1'inin öldüğünü gören öğretmenler 4 kediyi okula getirdiler. Kedilerin içinde birinin yürüyemediğini tespit eden öğretmenler ve öğrenciler tedavi için çalışmalara başladı. Veteriner kontrolünden sonra öğrenciler ve öğretmenler kendileri tarafından yaptıkları yürüteçle yavaş yavaş yürütmeye başladı. 'Şanslı' ismi verilen kedi, okulda öğretmenler ve öğrencilerin sevgilisi haline gelirken, eski halinden eser kalmadığı görüldü.