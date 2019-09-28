Atdsk kortlarında büyük çekışme

TÜRKIYE Tenis Federasyonu'nun (TTF) TEB 14 Yaş Türkiye Şampiyonası, Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü
'nde (ATDSK) yapıldı. Ömer Tufan Tercan'ın başhakemliğindeki turnuvanın eleme maçlarının ardından ana tablo maçlarında genç raketler kortlarda fırtına estirdiler.
TEB 14 Yaş Türkiye Şampiyonası'na 19 ilden 110 tenisçi katıldı. Maçlar sonunda şampiyon olan ve final oynayan tenisçilerin 15-30 Kasım tarihlerinde İspanya Tenis Federasyonu (RFET) ile ortak organize edilecek gelişim kampına katılacakları belirtildi.
Türkiye Şampiyonları ile finalistlere kupalarını veren ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin
, tüm katılımcıları, şampiyonları, finalistleri, antrenörlerini ve ailelerini kutladı.