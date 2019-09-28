Atdsk kortlarında büyük çekışme

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Tenis Federasyonu'nun (TTF)'nde (ATDSK) yapıldı.TEB 14 Yaş Türkiye Şampiyonası'na 19 ilden 110 tenisçi katıldı.Türkiye Şampiyonları ile finalistlere kupalarını veren ATDSK Başkanı, tüm katılımcıları, şampiyonları, finalistleri, antrenörlerini ve ailelerini kutladı.