Kent konseyi yeni başkanını seçtı

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki genel kurul toplantısında Divan Kurulu Başkanlığına Mustafa Geylani, katip üyeliklerine Ahmet Cesur ve Fatma Burçin Uçar seçildi. Sonrasında 4. Dönem Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Tural ise faaliyet raporunu okudu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın insanı merkeze alan sürdürülebilir kalkınma projelerini konuştuğunu söyledi. Bu anlayışın sadece ekonomik kalkınmayı içinde barındırmadığını aktaran Şahin, "Fransa'ya baktığımız zaman refah seviyesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak problemleri hala devam ediyor. Bu nedenle insanı merkeze alan sosyal adaleti ve sosyal barışı sağlayan, çevreyi merkeze alan farklı bir modele ihtiyaç var. O yüzden bizim ülkemizle ilgili yapmamız gereken projeler var. Özellikle alt yapıdan tutun da çevreyi merkeze alan yapmamız gereken çok işler var. Çalışmalarımıza sürekli devam edeceğiz. Her şey çok dinamik. İhtiyaçlar fazla, imkanlar sınırlı bu nedenle doğru bir yönetim sağlamamız gerekiyor. Birbirimizi öncelikle iyi dinlememiz gerekiyor. Ötekileştirme olmadan bir çalışma modeli hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz bu modele Gaziantep modeli diyoruz. Bizim medeniyet modelimiz Gaziantep'tir. Çokluk içinde birlik modeli istiyoruz. Gökkuşağında olduğu gibi. Farklı renklerin uyumunu yakalayarak bu güzelliği Gaziantep'e tattıracağız" dedi. Şahin, "İpek Yolu, bir kalkınma yoludur. Bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şimdi biz onların taşıyıcılarıyız. Sizin bir kardeşiniz olarak sizden istirhamım herkesin bir uzmanlık alanı var, sanayicilerimiz burada bizlerle, sanayimizi yüksek teknolojiye eriştirmek istiyoruz. Valimizin başkanlığında bir rapor çıkardık. Raporu Ankara'ya götürdük. Eski Maliye Bakanı Nabi Avcı, bize '11'inci kalkınma planında yapacağımız her şeyi, bir şehir gelip bizden talep ediyor" dedi. Bu şehrin bir derdi var. Biz yüksek teknolojiyle bu kenti kalkındırmak istiyoruz. Sorunlar bitmeyecek fakat bizim sorun çözme kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Biz her şeyi bilemeyiz. Ancak hep birlikte bir oluşum içinde bulunduğumuzda hedeflerimize ulaşmak çok daha hızlı olacaktır. Bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu şehir medeniyetlerin en güçlü dönemlerine şahit olmuş. Elimizde koca bir bereket var. Çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.