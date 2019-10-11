Burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı

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yıl önce doğum sonrası burnundan şeffaf sıvı gelmeye başlaması nedeniyle birçok farklı doktora başvuran 34 yaşındaki Çise Atlas'a, her seferinde alerjik akıntı teşhisi ile birçok alerji tedavisi uygulandı. Bir yıldır alerji ilaçları ile yaşayan hasta, buna rağmen sıvı kaybındaki artışla birlikte yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunları ile de mücadele etmeye başladı. Beyin omurilik sıvısı kaybı yaşadığı anlaşılan hasta, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonla tedavi edildi. Prof. Dr. Erişir; "Kazalar, travmalar, buruna alınan darbeler ve operasyonlarda yaşanan komplikasyonlar beyin omurilik zarı yırtığına neden olabilir" dedi. Muayene ve tetkikleri sonucunda beyin omurilik zarında yırtık teşhis edilen Çise Atlas'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları tarafından gerçekleştirilen değerlendirmesinde Prof. Dr. Ferhat Erişir başkanlığındaki ekip tarafından opere edilmesine yönelik karara varıldı.