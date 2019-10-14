İş dünyasından Barış Pınarı’na bir destek daha

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BUGÜN NELER OLDU

ahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdullah Çinkay Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahmut Arıkanın öncülük ettiği iş dünyası Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı. Yapılan ortak açıklamada, "Uluslararası arenada, küresel dengelerin yeniden dizayn edildiği ve yanı başımızda çok büyük ve kirli planların yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez, engin devlet tecrübesini, gücünü ve iradesini ortaya koyarak yeni bir istiklal mücadelesi vermektedir. Bizler, iş dünyasının temsilcileri olarak devletimizin, ordumuzun, askerimizin yanında, en güçlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Tüm dünya bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti, bölgemiz ve küresel barış adına; uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaktadır. Bu harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmektedir. Bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.Sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Daha önce de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında gösterilen hassasiyet burada da ortaya konulmaktadır. Kardeş Suriye Halkı İle Türkiye arasında hiçbir problem bulunmamaktadır. Bu Bu bölgenin, PKK/ PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenerek, Suriye halkının terör baskısından kurtarılması, bölgede huzur, güven ortamının tesis edilmesi gerekliliği açıktır" denildi.