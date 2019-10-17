BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, katıldığı program dönüşü karşılaştığı öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından gençlerle otobüs yolculuğuna çıkan Başkan Güngör, daha sonra 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde öğrencilerle çay içti. Aziz Sancar Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencileri gençlerin sorularını da yanıtlayan Güngör, lise anılarından da bahsetti. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Güngör, 17-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Kitap ve Kültür Fuarı'na tüm gençleri davet etti. Güngör, "Okul çıkışlarına denk geldiğimiz öğrencilerimizle otobüs yolculuğu yaptık. 15 Temmuz Millet Bahçemizde çay içtik, sohbet ettik. Gençlerimizin daima yanındayız. Fuarımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.