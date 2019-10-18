Minik öğrenciler işaret dili öğrendi

BUGÜN NELER OLDU

bir ilk olma özelliği taşıyan, 6-17 yaşındaki çocuklara özel hazırlanmış müfredatla renkli ve eğlenceli farklı bir eğitim veren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, okullarda büyük bir eksiklik ve ihtiyaç olan 'İşaret Dili Dersi'ni eğitim müfredatına ekledi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nden verilen bilgide, çocukların duyarlılık kazanmalarını, işitme engelli çocukları anlamalarını, onlara destek olmalarını sağlamak amacıyla, 2019-2020 Kış Döneminde 9-11 yaşarası Güneş grubu öğrencilerine Ellerimiz Sesimiz Olsun başlıklı "İşaret Dili Dersi" farkındalık eğitimleri verildiği belirtildi. Duyan çocuklarda, işaret dili eğitiminin, dil, bilinçsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde birçok olumlu etkileri olduğu saptanan bilimsel çalışmalar neticesinde Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Müfredatına eklenen İşaret Dili Dersi gelecek dönemlerde daha geniş kapsamda verilecek. İşaret Dili Dersi eğitimcisi ve YDÜ Öğretim Üyesi Emrah Soykan, toplumun en büyük problemi olan iletişim probleminin farkına varmak ve onların kültürünü daha yakından tanımak amaçlı Ellerimiz Sesimiz Olsun isimli Türk İşaret Dili farkındalık dersini gerçekleştirdiklerini söyledi.