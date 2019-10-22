223 kişiyi işten çıkardı 251 kişiyi işe aldı

BUGÜN NELER OLDU

Seçimden önce "Bir tane personel çıkarırsam yakama yapışın" diyen Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın bugüne kadar 223 işçinin son verdiği, 251 kişiyi ise işe aldığı ileri sürüldü. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, "Hani odalarda 4-5 kişi oturuyordu. Çıkarttığı işçilere bankamatikçi damgası vurdu" dedi.Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için Ayşe Dürüst'ün, son olarak da düğün iznindeyken AK Parti'ye üye yaptığı gerekçesiyle İsmail Şahin'in işine son veren ve mecliste "Kimseyi siyasi görüşüne göre ayırmıyoruz" diyerek anlamsız bir savunma yapan CHP'li başkan Kadir Aydar, işçi kıyımını tüm hızıyla sürdürüyor.Göreve geldiği günden itibaren bugüne kadar başkan Aydar'ın 223 kişinin ekmeğiyle oynadığını ifade eden AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, "Resmi belgelere göre şuana kadar çıkarılan işçilerin yerine 251 personel alınmıştır. Hani odalarda 4- 5 kişi oturuyordu. Şimdi İŞKUR'dan yakınıyor, Ceyhan'ın cezalandırıldığını, hizmet yapmalarının engellendiğini söylüyor. İŞKUR'DAN gelecek 75 kişiyle bu sayı 326 olacak" diye konuştu.