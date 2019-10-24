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Çukurova’ya birincilik ödülü

Müzik Yarışmasında Devlet Konservatuvarı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bilge Gürer yarışmada oldu

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Çukurova’ya birincilik ödülü
17. Antalya Viva Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Klasik Müzik Yarışmasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Lise 3 sınıf öğrencisi Bilge Gürer yarışmada birinci oldu. Doç. Dr. Ulviye Gürer'in öğrencisi olan Bilge Gürer başarılarına bir yenisini daha ekledi. Antalya'da gerçekleştirilen Viva Müzik Yarışmasına katılan Gürer, piyanosunun başına geçerek tüm jüri üyelerini etkiledi. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trakya, Mersin, Girne (KKTC), Baku (Azerbaican), Sankt Petersburg, Rostov, Moskova (Rusya) ve Özbekistan'tan birçok katılımcılının yarıştığı müzik yarışmasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Bilge Gürer birinci olarak New York'un en ünlü salonlarından biri olan Carnegie Hall'da konser vermeye hak kazandı.
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