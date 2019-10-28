SANKO’da Sezer’in eserleri ilgi gördü

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Eskişehirliressam Cenk Sezer, Gaziantep SANKO Sanat Galerisi'nde 11'inci kişisel 'Atatürk Portreleri' temalı sergisini açtı. Sezer, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk'e duyduğu büyük saygı ve sevginin, O'nun resmini yapması için kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. Atatürk'ü çok sevdiğini, Atatürk portrelerini ilk olarak 2006 yılında çalışmaya başladığını belirten Sezer, "Bir seri iş üretmeliydim ama bu güdü tehlikeliydi. Çünkü sıradan insan portreleri resimlemeyecektim. 80 milyon insanın üzerinde yaşadığı vatanı kurtaran 'Büyük Önderimizin' portresini tuvalime aktaracaktım. Bu çok büyük bir sorumluluktu. Sonuçta özel bir insanın portresini çalışıyorsunuz. Beni titreten bu düşünce ve sorumluluk bilinciydi" dedi. Konuşmalardan sonra Ethem Çalışkan, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını, sanatçı Cenk Sezer'e takdim etti. Sezer'in, 20 eserinin yer aldığı "Atatürk" temalı sergisi Sanko Sanat Galerisi'nde, 15 Kasım'a kadar her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.