Penbe: F.bahçe’ye sürpriz yapabiliriz

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün saat 20.30'da Mersin Stadı'nda Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile karşılaşacak TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdmanyurdu, mücadelede hem seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymak hem de rakibine sürpriz bir sonuç yaşatmak istiyor.Mersin ve çevre illerin büyük takım izleme şansı bulduğunu ifade eden Penbe, oyuncularının da Fenerbahçe'yle oynama zevkine erişeceklerini dile getirdi. Güzel bir karşılaşma olacağını belirten Penbe,diye konuştu.PENBE, "Gönlümüzden elemek geçiyor. Neticede Fenerbahçe gibi bir takımı eliyorsunuz. Zor ama imkansız diye bir şey yok. Geçmişte yaşanmışlığı var.diye konuştu. Daha fazla futbolseverin maçı izlemesi için maçın Mersin'de oynanacağını anımsatanenbe, kentte Fenerbahçe'yi ağırlamanın heyecanının yaşandığını aktararak, "Hak eden kazanır. İnşallah biz kazanırız. Biz yenersek maddi ve manevi çok güzel olur" dedi.