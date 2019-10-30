Penbe: F.bahçe’ye sürpriz yapabiliriz

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iraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün saat 20.30'da Mersin Stadı'nda Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile karşılaşacak TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdmanyurdu, mücadelede hem seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymak hem de rakibine sürpriz bir sonuç yaşatmak istiyor. Teknik direktör Ergün Penbe, Fenerbahçe'yle eşleşmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Mersin ve çevre illerin büyük takım izleme şansı bulduğunu ifade eden Penbe, oyuncularının da Fenerbahçe'yle oynama zevkine erişeceklerini dile getirdi. Güzel bir karşılaşma olacağını belirten Penbe, "Bizim takım gayet iyi oynuyor. Fenerbahçe'nin de kalitesi belli. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önemli olan ortaya konulan futboldan herkesin keyif alması"
diye konuştu.
ESKİ G.SARAYLI OLARAK GURUR DUYUYORUM
PENBE, "Gönlümüzden elemek geçiyor. Neticede Fenerbahçe gibi bir takımı eliyorsunuz. Zor ama imkansız diye bir şey yok. Geçmişte yaşanmışlığı var. Alt liglerdeki takımlar büyük takımları yenebiliyor. Seyir zevki yüksek bir futbol oynamak istiyoruz. Fenerbahçe eşleşmesi herkesi mutlu etti. Şehrin havası değişti. Sonuçta Fenerbahçe konuk olacak"
diye konuştu. Daha fazla futbolseverin maçı izlemesi için maçın Mersin'de oynanacağını anımsatan Penbe, eski Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye karşı tekrar mücadele verecek olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. P
enbe, kentte Fenerbahçe'yi ağırlamanın heyecanının yaşandığını aktararak, "Hak eden kazanır. İnşallah biz kazanırız. Biz yenersek maddi ve manevi çok güzel olur" dedi.