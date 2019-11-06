Çukurova’nın konuğu Riga

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uro Lig'de oynadığı üç maçtan birini kazanan Mersin ekibi, bugün Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 18.00'de Letonya temsilcisi Riga ile karşılaşacak. Halen 5 numara pozisyonunda yabancı oyuncusu olmayan Çukurova Basketbol, önümüzdeki hafta milli maç için verilen arayı iyi değerlendirerek, bu eksikleri kapamaya çalışacak.
İlk olarak 1-2 pozisyonunda oynayan Amerikalı Odyssey Celeste Sıms'i kadrosuna katan Çukurova Basketbol, bir 5 numara pozisyonunda iki yabancı ile daha görüşmelerini sürdürüyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, kısa sürede toparlanacaklarına inandığını belirterek, "Türk oyuncularımızın tümü genç. Bu bizim için hem avantaj hem dezavantaj. Yabancı eksiğimizi ilk maçlarda fazlasıyla hissettik. Ligde en az iki maçı basit hatalarla kaybettik, Euro Lig'de de yolumuza devam etmek istiyoruz"
ifadelerini kullandı.