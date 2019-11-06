Çukurova’nın konuğu Riga

BUGÜN NELER OLDU

uro Lig'de oynadığı üç maçtan birini kazanan Mersin ekibi, bugün Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 18.00'de Letonya temsilcisi Riga ile karşılaşacak.İlk olarak 1-2 pozisyonunda oynayan Amerikalı Odyssey Celeste Sıms'i kadrosuna katan Çukurova Basketbol, bir 5 numara pozisyonunda iki yabancı ile daha görüşmelerini sürdürüyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, kısa sürede toparlanacaklarına inandığını belirterek,ifadelerini kullandı.