Ressam Cenk Sezer SANKO’da sergi açtı

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ressam Cenk Sezer'in, SANKO Sanat Galerisi'nde açtığı "Atatürk Portreleri' temalı resim sergisi 15 Kasım'a kadar gezilebilecek. SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan Sanko Sanat Galerisi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü etkinlikleri kapsamında, 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Atatürk'e duyduğu büyük saygı ve sevginin kendisine Atatürk'ün resimlerini yapması için ilham kaynağı olduğunu belirten Sezer, "Çok özel bir insanın portresini çalışmak, büyük bir sorumluluktu. Portreleri çalışma sürecinde, gerçekliği vurgulamak için özellikle gözlerin ve yanakların yapısına ağırlık verdim" dedi. Atölyesinde ağırlıklı olarak portre çalıştığını, tuval üzerine akrilik, karakalem ve bazen de karışık teknik kullanarak resim yaptığını anlatan Sezer, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve resim, portre yapabildiğime göre Atatürk portreleri çalışmasını yapmam kaçınılmazdı. Sergimde değişik ölçülerde 20 eserimin bulunuyor" dedi.