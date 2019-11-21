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Tütüneker’den analiz

Ligde haftalardır galibiyet özlemi çeken , Osmanlı ve maçlarından 6 puan bekliyor. Tütüneker, “Çok pozisyona giriyoruz ama bunu sonuca yansıtamıyoruz” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Tütüneker’den analiz
TFF 1. Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan Adana Demirspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor ve önümüzdeki hafta Karadeniz'de karşılaşacağı Giresunspor maçlarından 6 puan bekliyor. Milli maç arasını çalışarak geçiren mavilacivertli ekipte teknik direktör Uğur Tütüneker, takımına güvendiğini belirtti

DAHA İYİ YERLERE GELEBİLİRİZ
Yaşanan sıkıntıların birlik ve beraberlik içerisinde olunması halinde aşılayacağını belirten Tütüneker, "Taraftar, yönetim, futbolcu, basınımız hep beraber olmalıyız. Önümüzdeki iki maçı deplasmanda oynayacağız. Çok ümitliyim. Daha iyi yerlere gelebiliriz. Bunun analizini oyuncularımla birlikte yaptık. Bana gerekli sözü verdiler" dedi.

17 PUANIMIZ OLABİLİRDİ
Geride kalan 12 maça bakıldığında kötü bir oyun ortaya koymadıklarının altını çizen Uğur Tütüneker, "İyi oynadığımız maçları kazanamadık. Bence işin özeti bu. Şu anda 12 puanımız var. 17 puan olabilirdi. Zaman zaman iyi mücadele ediyor, çok pozisyona giriyoruz. Ancak sonuca yansıtamıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu da oyuncular üzerinde stres yaratıyor" şeklinde konuştu.

STOKES KADRO DIŞI
Bu arada mavi-lacivertli ekipte İrlanda asıllı 31 yaşındaki forvet Anthony Stokes teknik heyetin raporu ve yönetim kurulunun kararı ile kadro dışı bırakıldı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak istenen performansı bir türlü ortaya koyamayan Stokes'un alınan karar sonrasında çalışmalarına takımdan ayrı olacak devam edeceği öğrenildi.

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Tütüneker’den analiz
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