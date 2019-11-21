Tütüneker’den analiz

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan Adana Demirspor bu hafta deplasmanda oynayacağıve önümüzdeki hafta Karadeniz'de karşılaşacağımaçlarından 6 puan bekliyor. Milli maç arasını çalışarak geçiren mavilacivertli ekipte teknik direktör, takımına güvendiğini belirttiYaşanan sıkıntıların birlik ve beraberlik içerisinde olunması halinde aşılayacağını belirten Tütüneker,dedi.Geride kalan 12 maça bakıldığında kötü bir oyun ortaya koymadıklarının altını çizen Uğur Tütüneker,şeklinde konuştu.Buarada mavi-lacivertli ekipte İrlanda asıllı 31 yaşındaki forvet Anthony Stokes teknik heyetin raporu ve yönetim kurulunun kararı ile kadro dışı bırakıldı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak istenen performansı bir türlü ortaya koyamayan Stokes'un alınan karar sonrasında çalışmalarına takımdan ayrı olacak devam edeceği öğrenildi.