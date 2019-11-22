Mersin GİAD’tan Nkurunzıza’ya ziyaret

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dizi ziyaretler için Ankara'ya giden Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ve beraberindeki heyet, Ruanda Büyükelçisi H. L.Williams Nkurunzıza'yı makamında ziyaret etti. Başkan İzol, görüşme kapsamında Nkurunzıza'ya Mersin iş dünyası ile ilgili bilgi vererek, yapılabilecek işbirlikleri konularını görüştü. Üyelerin yurtdışı bağlantılarını kuvvetlendirmek ve ihracatı artırmaya yönelik görüşmeleri sürdürdüklerini belirten İzol, "Büyükelçi Nkurunzıza'ya bizlere zaman ayırıp fikir birliği yaptığı için teşekkürlerimi sunuyorum. İhracatımızın artması, dış pazardaki yerimizi daha yukarıya taşımak ve Mersin'in çıkarlarını gözetmek dernek olarak önceliğimizdir" dedi.