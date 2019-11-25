Karma resim sergisini Dr. Faiz Sucuoğlu açtı

BUGÜN NELER OLDU

KAZAKİSTANLI sanatçı Omirzak Rystam'a ait eserlerden oluşan kişisel resim sergisi ve Tacikistanlı sanatçılar Bahrom İsmatov, Farrukh Negmatzade, Parvin Gulov ve Bahruz Zabirrov'un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları eserlerden oluşan karma resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı Açılışa Bakan Sucuoğlu ile birlikte Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kişisel sergisi açılan Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystam ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, "Bir kültür hazinesinin birikimine şahitlik ediyoruz, bu hazine Yakın Doğu kampüsünde Müzeler Bölgesi'nde oluşuyor" dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, "2007 yılında kurulan Araba Müzemizde 100'ün üzerinde araba bulunmaktadır. Hem klasik hem de modern tarzı barındırmasıyla alanında tek ve otoriteler tarafından dünyada ilk 5 içerisinde gösterilmektedir" dedi.