Geleceğin tekvando şampiyonları

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve aileleriyle Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi
'nde kalan Suriyeli çocuklar tekvando kurslarıyla hem rehabilite oluyor hem de başarılı birer sporcu olmak için çabalıyor. Yaşanan iç savaşta yüzbinlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli de ülkesini terk etmek zorunda kaldı.
Bu olaylardan en çok etkilenen ise çocuklar oldu. Türkiye, iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriyeli misafirlerini yalnız bırakmayarak onlara eğitim, sağlık ve sosyal alanda tüm imkanlarını sunmaya devam ediyor. Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi
'nde kalan çocuklar da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'
nce düzenlenen tekvando kurslarına katılıp yüreklerindeki acıların izlerini silmeye çalışıyor.
EĞİTİMDE 300 DE KIZ VAR
Tekvando kursuna giden bin Suriyeli çocuk ve genç, savaşın biteceği ve uluslararası müsabakalara katılacakları günün hayalini kuruyor. Tekvando antrenörü Mustafa Tohumcu, kurs sayesinde savaş mağduru çocukların yaşadıkları acıları unutmaya başladığını belirtti. Tohumcu, "Burada 300 kız olmak üzere toplamda bin kişiyle çalışıyoruz"
şeklinde konuştu.