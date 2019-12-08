Geleceğin tekvando şampiyonları

BUGÜN NELER OLDU

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve aileleriyle Kilis'teki'nde kalan Suriyeli çocuklar tekvando kurslarıyla hem rehabilite oluyor hem de başarılı birer sporcu olmak için çabalıyor.Bu olaylardan en çok etkilenen ise çocuklar oldu. Türkiye, iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriyeli misafirlerini yalnız bırakmayarak onlara eğitim, sağlık ve sosyal alanda tüm imkanlarını sunmaya devam ediyor. Kilis'teki'nde kalan çocuklar dance düzenlenen tekvando kurslarına katılıp yüreklerindeki acıların izlerini silmeye çalışıyor.Tekvando kursuna giden bin Suriyeli çocuk ve genç, savaşın biteceği ve uluslararası müsabakalara katılacakları günün hayalini kuruyor. Tekvando antrenörü Mustafa Tohumcu, kurs sayesinde savaş mağduru çocukların yaşadıkları acıları unutmaya başladığını belirtti. Tohumcu,şeklinde konuştu.