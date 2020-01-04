Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Groseri’den kurtuluş yıl dönümü indirimleri

’den kurtuluş yıl dönümü indirimleri

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Groseri’den kurtuluş yıl dönümü indirimleri
GROSERİ 29 yıldır hizmet verdiği Çukurova halkına tam 2000 üründe yaptığı inanılmaz indirimlerle teşekkür ediyor. Adana, Mersin ve Ceyhan mağazalarında 3-6 Ocak 2020 tarihlerinde Kurtuluş Yıl Dönümüne özel dev indirimlerden yararlanmak isteyenler belirtilen tarihlerde Groseri mağazalarına uğrasın. Et, balık, piliç, sebzemeyve, şarküteri, bakliyat, deterjan, kuruyemiş, pasta ve diğer gıda ve gıda dışı reyonlarda tüm ürünlerde indirimler uygulanıyor. İndirimli ürünler için, kasalarda yer alan el broşürleri, insert dergisi, www.groseri. com.tr, Facebook (Groserimarket), Twitter (Groseri) ve Instagram (Groserimarket) sayfalarından takip edilebilir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Groseri’den kurtuluş yıl dönümü indirimleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN