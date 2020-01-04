Groseri’den kurtuluş yıl dönümü indirimleri

BUGÜN NELER OLDU

29 yıldır hizmet verdiği Çukurova halkına tam 2000 üründe yaptığı inanılmaz indirimlerle teşekkür ediyor. Adana, Mersin ve Ceyhan mağazalarında 3-6 Ocak 2020 tarihlerinde Kurtuluş Yıl Dönümüne özel dev indirimlerden yararlanmak isteyenler belirtilen tarihlerde Groseri mağazalarına uğrasın. Et, balık, piliç, sebzemeyve, şarküteri, bakliyat, deterjan, kuruyemiş, pasta ve diğer gıda ve gıda dışı reyonlarda tüm ürünlerde indirimler uygulanıyor. İndirimli ürünler için, kasalarda yer alan el broşürleri, insert dergisi, www.groseri. com.tr, Facebook (Groserimarket), Twitter (Groseri) ve Instagram (Groserimarket) sayfalarından takip edilebilir.