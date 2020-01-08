Karagöz gölge oyunu önemli bir kültürel miras

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut UNESCO Türkiye Millî Komisyonu'nun Bursa'da düzenlemiş olduğu "Karagöz'ün Güncel Durumu" İstişare Toplantısına davetli olarak katıldı. UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun Kuruluşunun 70. yıl dönümü ve Karagöz'ün insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilişinin 10. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen toplantıda, Doç. Dr. Burak Gökbulut yaptığı değerlendirmelerde, Karagöz gölge oyununun Kıbrıs Türklerinin de önemli bir kültür mirası olduğunu, bu geleneğin günümüze kadar Mehmet Ertuğ tarafından devam ettirildiğini bugün ise tiyatrocu İzel Seylani tarafından sürdürüldüğünü vurguladı. Doç. Dr. Gökbulut, Karagöz'ün listeye kaydedilişinin bu geleneğe oldukça fazla fayda sağladığını da belirtti. Geleneğin korunmasına, yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik UNESCO süreçlerinin etki, katkı ve sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, aynı zamanda Karagöz'ün Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine girişinin söz konusu sözleşmenin görünürlüğüne olan etkisi tartışılarak geleceğe dönük eylem planları oluşturuldu.