Tarım işçilerinin hayatları iyileştiriliyor

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi kapsamında düzenlenen toplantıda, "Soframıza gelen her çeşit meyvenin ve sebzenin yetiştirilmesinde bu insanların eli ve emeği var. Dolayısıyla bu insanların emeklerinin hakkı için eğitimden sağlığa, ulaşımdan alt yapıya kadar her alanda sağladığımız hizmetleri layıkıyla yerine getirmeliyiz. Onların yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına başlattığımız tüm bu projelerin amacına ulaşması için her türlü gayreti sarf etmekten geri durmamalıyız" dedi. Vali Demirtaş, mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen METİP kapsamında hazırlanan programa katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Adana Valiliği YİKOB Doğal Kaynaklar, Ruhsatlar ve Kültür Varlıkları Müdürü METİP Koordinatörü Aysel Sevinç tarafından programın tanıtımıyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'nun ardından bir konuşma gerçekleştiren Vali Demirtaş, Çukurova'nın yılda yer yer üç ürünün hasat edildiği, dünyanın sayılı gıda arz merkezlerinden biri olduğunu vurgulayıp Adana'nın, Türkiye'de tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştiği önemli bir yerleşim merkezi olduğunu belirtti. Mevsimlik tarım işçisi olarak adlandırılan kesimin karşılaştığı sıkıntıları çözüme kavuşturmanın gerekliliğini ifade eden Vali Demirtaş, "İlimizde, 25.000 civarındaki işçi sayısı ile bu sorunu en fazla yaşayan illerin başında geliyor. Bu meyanda başlatılan METİP projesiyle mevsimlik gezici tarım işçilerinin güvenli ulaşım, alt yapıya sahip barınma alanları, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır'' diye konuştu.

