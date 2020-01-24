Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gezici kütüphane 26 okula ulaştı

Gezici kütüphane 26 okula ulaştı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Gezici kütüphane 26 okula ulaştı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gezici Halk Kütüphanesi okulların açık olduğu ilk dönemde 26 okula ulaştı. Haftada iki gün olarak hizmet veren Gezici Halk Kütüphanesi, kütüphaneye gitme imkânı olmayan özellikle kırsal kesimlerdeki okullara giderek öğrencileri kitapla buluşturuyor. Gezici Halk Kütüphanesi ilk yarıyıl eğitim döneminde 26 okula ulaşarak toplamda bin 536 kitabı ödünç verdi. Gidilen okullarda çocuklara okuma saati etkinliği düzenlenerek çocukların kitaplarla haşır-neşir olmaları sağlanırken, kitap okumak isteyenlere de ödünç kitap veriliyor. Gezici Halk Kütüphanesi okulların ikinci yarıyılında da hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gezici kütüphane 26 okula ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN