Gezici kütüphane 26 okula ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

KahramanmaraşBüyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gezici Halk Kütüphanesi okulların açık olduğu ilk dönemde 26 okula ulaştı. Haftada iki gün olarak hizmet veren Gezici Halk Kütüphanesi, kütüphaneye gitme imkânı olmayan özellikle kırsal kesimlerdeki okullara giderek öğrencileri kitapla buluşturuyor. Gezici Halk Kütüphanesi ilk yarıyıl eğitim döneminde 26 okula ulaşarak toplamda bin 536 kitabı ödünç verdi. Gidilen okullarda çocuklara okuma saati etkinliği düzenlenerek çocukların kitaplarla haşır-neşir olmaları sağlanırken, kitap okumak isteyenlere de ödünç kitap veriliyor. Gezici Halk Kütüphanesi okulların ikinci yarıyılında da hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek.