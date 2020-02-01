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yönetimi toplandı

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Çukurova Kalkınma Ajansı yönetimi toplandı
ADANA'DA Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansında düzenlenen toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu katıldı. Önceki dönemlerde alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, "2019 Yılı Fizibilite Desteği Başvuruları", "Ajans İnsan Kaynakları Politika Uygulama Raporu" ve gelecek ay için yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek karara bağlandı. Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.
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Çukurova Kalkınma Ajansı yönetimi toplandı
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