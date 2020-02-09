Tarsus Emniyet Müdürlüğü’nden uyuşturucuyla mücadele atağı

NARKOTIK timlerinin Narkotik köpeği ile birlikte bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, madde bağımlılığı ile mücadelede çözüm merkezleri broşürlerinin yanı sıra, Aile içi iletişim, çocukların güvenliği için uyarılar, 155 ihbar hattına bilgi verirken dikkat edilmesi gereken konular, güvenli gelecek için gençlerle el ele başlıklarının yer aldığı broşürler dağıtıldı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında, yaptıkları çalışmaların yanında değişik zamanlarda vatandaşların da şikâyetlerini dikkate alarak, ilçe genelinde uyuşturucu ile topyekun mücadele kapsamında değişik günlerde her yaştan vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Atatürk caddesi, Yarenlik alanı, Adana caddesi gibi merkezi yerlerde uyarıcı nitelikteki broşürlerle uyarıda bulunuyor. Suç örgütlerinin önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucunun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde, özellikle gençleri tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin halkı uyarıcı nitelikteki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söylediler. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ise, Tarsus'ta ağımlılıkla Mücadele Komisyonu kurduklarını ve bu bağlamda 2020 yılı Tarsus Bağımlılıkla Mücadele Eylem planı çerçevesinde, metruk binalar, güvenlik kamerası takılacak umuma açık park ve rekreasyon alanları, okullarda alınan ve alınacak olan önlemlerle uyuşturucuyla mücadele kapsamında kısa adı TABAM olan ve ilçede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını kapsayan Tarsus Bağımlılıkla Mücadele Platformu kurduklarını ifade etti.

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