Hedef Akhisar

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FF 1. Lig'de 42 puanla liderliğini sürdüren Hatayspor
ligin 22. haftasında yarın sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Osman Çalğın Tesisleri'
nde, teknik direktör Bayram Toysal
yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.
MAÇ İÇİN SON HAZIRLIKLAR
Teknik adam Toysal, ligde son haftalarda istediklerini sonuçları alamadıklarını belirterek, "Şimdi önümüzde Akhisarspor maçı var. Rakibimizde bizim gibi Süper Lig mücadelesi veriyor. Artık son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sahamızda oynayacağımız için bu maçta en büyük kozumuz taraftarlarımız olacak"
diye konuştu.
TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI
Çok zorlu bir ligde mücadele ettiklerini ifade eden Bayram Toysal, "Hedefimiz Hatay'ın yıllardır özlemini çektiği Süper Lig'e çıkmak. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hatayspor'u direk olarak çıkarmak için mücadele ediyoruz. Bu yüzden Hataylılardan yarınki maçta takımlarını yalnız bırakmamalarını istiyorum"
dedi.