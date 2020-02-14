Hedef Akhisar

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de 42 puanla liderliğini sürdürenligin 22. haftasında yarın sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarında sona geldi.nde, teknik direktöryönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.Teknik adam Toysal, ligde son haftalarda istediklerini sonuçları alamadıklarını belirterek,diye konuştu.Çok zorlu bir ligde mücadele ettiklerini ifade eden Bayram Toysal,dedi.