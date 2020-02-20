Fen Lisesi Müzik ordusu

BUGÜN NELER OLDU

Fen Lisesi artık İstiklal Marşını kendi öğrencileri ile canlı olarak hem çalıyor hem de yönetiyor. Etkinliğin düzenlemesini yapan Adana Fen Lisesi Müzik öğretmeni Fatih Kabakcı, Türk müziği ve Batı müziği sazları ile yeni bir çalışma yaptıklarını söyledi. Kabakcı, "Bu sentez çok uyumlu ve güzel bir etki yaratıyor. Öğrencilerimiz canlı sazlar eşliğinde her zamanki şuur ve onurla İstiklal marşımızı söylüyor" dedi. Kabakcı, Adana Fen Lisesi olarak akademik başarının yanında sanatsal faaliyetlerde de iz bırakmaya devam edeceklerini belirtti.