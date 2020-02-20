Silifke’de ilk kez KARMES düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Silifke Organize Sanayi Konferans Salonu ve Fuar alanında düzenlenen Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı'na 20 üniversite ve İstanbul Silifkeliler Derneği katıldı. Silifke Kaymakamlığı, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Silifke Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarına Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Silifke Organize Sanayi Müdürü Ali Kıl, Silifke Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Çelik, lise okulu müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.