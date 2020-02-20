Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Silifke’de ilk kez KARMES düzenlendi

Silifke’de ilk kez KARMES düzenlendi

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Silifke’de ilk kez KARMES düzenlendi
MERSİN'DE Silifke Organize Sanayi Konferans Salonu ve Fuar alanında düzenlenen Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı'na 20 üniversite ve İstanbul Silifkeliler Derneği katıldı. Silifke Kaymakamlığı, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Silifke Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarına Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Silifke Organize Sanayi Müdürü Ali Kıl, Silifke Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Çelik, lise okulu müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silifke’de ilk kez KARMES düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN