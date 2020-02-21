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Bakır üstüne sanat işlediler

HKÜ ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, ressam Funda İyce Tuncel’in katılımıyla düzenlenen atölye çalışmasında bakır tabak üzerine resimler yaptı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Bakır üstüne sanat işlediler
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, bakırdan yapılan tabakları birer sanat eserine dönüştürdü. Ressam Funda İyce Tuncel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Bakır Obje Üzerine Resim Çalışması" adlı atölye çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

70 ÖĞRENCİ KATILDI
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Kübra Kalyoncu Şeherli ve öğrencilerin katıldığı etkinlik 3 ayrı oturumda yapıldı. Atölye çalışmalarına 70 öğrenci katıldı. Ressam Tuncel, resmin sadece tuval üzerinde olmayacağını ve farklı zeminlerde de resimler yapılması gerektiğini ifade etti. Funda İyce Tuncel, "Gençlerin sanatı yaşam biçimi haline getirmesi öncelikli olgulardan biridir. Yaptığım her sanat atölyesinde katılımcılarla farklı pencerelerden bakıp bir eser üretmeye çalıştık. Burada yaptığımız çalışma ile de bölgeye özgü olan bakır sanatını, öğrencilerle bir araya gelerek yeni bir bakış açısıyla farklı ürünler ortaya çıkarmayı hedefledik" dedi.

KALYONCU'YA TEŞEKKÜR
Atölye çalışmalarının sonunda öğrenciler güzel ürünler ortaya çıkardığını kaydeden Tuncel, "Ben de öğrencilerle farklı bir deneyim yaşamış oldum. Üniversitelerin bu tür sanatsal faaliyetleri desteklemeleri beni oldukça mutlu etti. Bu etkinliği gerçekleştiren ve öğrencilerine sanatın her alanında destek veren Hasan Kalyoncu Üniversitesine teşekkür ederim" diye konuştu.

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Bakır üstüne sanat işlediler
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