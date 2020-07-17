Melih ABİ: Dere sivrisinek üretiyor acilen temizlenmesi lazım

Limonlu'da şikayetler geliyor.Biraz ilgilenin de insanlar mağdur olmasın.Elektrik kesintisinden sonra şimdi de temizlenmeyen kanal ve sivrisinek istilasından bahsediyorum.Ayper ve Gökmen Sitesi'nin arasında bir dere akıyor.Bu dere her yıl temizleniyordu.Ama bu yıl temizlenmemiş.Sazlıklar büyümüş, temizlenmediği için dere sivrisinek üretiyor.Kokuyor.Yani kötü durumda.Burada oturanlar, Mersin Büyükşehir, Erdemli belediyeleri ve DSİ yetkilileri arasında mekik dokuyor.Ama bir çözüm bulamıyor.Küçük bir dereyi temizlemek bu kadar zor mu?Giden kardeşim temizleyin şu dereyi.İşinizi yapın biraz.Vatandaşı da sineklere yem etmeyin!MAVİ Bulvar kanalına her yıl çok sayıda araç düşüyor.Ya sürücü dalıyor ya da aşırı süratten kaynaklanan kazalar oluyor.Allah'tan çevrede oturanlar çok duyarlı insanlar hemen düşeni kurtarıyorlar.Bu kadar araç düşmesine rağmen ölüm oranı az.Aman olmasın.Burası da Mavi Bulvar'da bir yer.Gördüğünüz gibi çıkan demir şebeke yerine iple önlem alınmış.Aslında bir hafta burası boş kaldı.Çor çocuk geçiyor, kadınlar yürüyüş yapıyor.Su seviyesi de yüksek.Bir haftadan sonra böyle bir önlem alındı.Bu önlem böyle ne kadar sürer bilmiyorum.Ama buraya biri düşecek.Düşmeden buranın demir şebekesini getirin kardeşim.Biri ayağını uzatmaya çalışır kayar düşer.Karanlıkta görmez düşer.İşinizi yapmanız için birinin canının yanmasını mı bekliyorsunuz?