ÇÜTAM konferansları tüm hızıyla devam ediyor

ÇUKUROVAÜniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi etkinlikleri kapsamında, 'cutam1996' Instagram hesabı üzerinden yapılan canlı yayının konuğu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel ve ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Özlem Uslu oldu. Prof. Dr. Çengel, "Türk Dünyasında Manevi Uyanışın Şiirle Terennümü", Öğr. Gör. Dr. Uslu da "Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Küresel Salgın Sürecinde Sanal Müzelerin Artan Önemi" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik konuşma sonrası, canlı yayın konuğu olan Prof. Dr. Kasapoğlu Çengel ve Öğr. Gör. Dr. Uslu'ya katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.