İSTE’nin İHA pisti hizmete girdi

Teknik Üniversitesi'nin (İSTE) her yıl düzenlediği Teknoversite Günleri organizasyonuna ve dünyanın en büyük havacılık etkinliği olarak nitelenen "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"'ne yönelik Ar-Ge çalışmalarının ve yarışmalarının gerçekleştirilebilmesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) tasarımcıları ile model uçak tutkunlarının amatör sportif havacılık faaliyetlerini yapabilmeleri amacıyla İHA pisti hizmet vermeye başladı. İHA pistindeki deneme uçuşları için ilk iniş ve kalkışlar hafta sonunda İHA pilotları tarafından gerçekleştirildi. İSTE Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sezer Çoban, "TEKNOFEST ve Teknoversite Günleri organizasyonları için hazırlıklarımızı burada daha rahat bir ortamda yapma imkânı bulacağız. Sabit kanatlı ve döner kanatlı İHA'lar üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Model uçak kavramı literatürde yerini artık İHA terimine bırakıyor" dedi. Dr. Sezer Çoban, "Bizler de Emniyet ile irtibat sağlayarak, İHA0 ve İHA01 uçuşlarımızı, gerekli güvenlik önlemlerini sağlayarak ve izinlerini alarak, yeni pistimizde rahatlıkla gerçekleştirmeye başladık" diye konuştu.