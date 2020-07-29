İskenderun Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "sokak hayvanları için ilçemiz genelinde oluşturduğumuz beslenme noktalarımıza su, mama ve yem bırakmaya devam ediyoruz" dedi. İskenderun Belediyesi çevre müdürlüğü ekipleri yaklaşık 40 dereceye varan hava sıcaklıklarında da sevimli dostlarımızı yalnız bırakmıyor. Tosyalı, "Bu sıcak günlerde küçük dostlarımızın beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak için evlerimizin önüne bir kap su koyabiliriz. Belediye olarak sokak hayvanlarının beslenmeleri için rutin olarak her gün sabah ve akşamları yem ve su bırakıyoruz. Ayrıca şehrin muhtelif parklarına kedi ve köpeklerin beslenmeleri için yemek ve su bırakılacak" dedi.