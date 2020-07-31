Tarsus Ticaret Borsası’nda etkili iletişim semineri

Ticaret Borsası Personelleri koronavirüs sürecinde "Etkili İletişim " eğitimi alarak, duygu durumu değişikliklerini ve ilişki kurmada yapılması gerekli konuları öğrendi. Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyayı adeta kasıp kavuran yeni tip koronavirüs iş ve sosyal yaşantımızın yanı sıra ilişkileri de oldukça etkiliyor. İş yaşamında birlikte daha fazla vakit geçirmek durumunda olan çalışanların ilişkisi adeta sınavdan geçiyor. "Ne kadar süreceğini bilmediğimiz bu süreçte duygu durumu değişikliklerini ortaya dökmenin ve ilişki sorunlarımızı tartışmanın zamanı olmadığını bilmek son derece önemlidir" diyen Psikolog Cansu Gürdağlı, pandemide iletişime dair önemli bilgileri Borsa Personelleri ile paylaştı