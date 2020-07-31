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Tarsus Ticaret ’nda etkili iletişim semineri

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Tarsus Ticaret Borsası’nda etkili iletişim semineri
TARSUS Ticaret Borsası Personelleri koronavirüs sürecinde "Etkili İletişim " eğitimi alarak, duygu durumu değişikliklerini ve ilişki kurmada yapılması gerekli konuları öğrendi. Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyayı adeta kasıp kavuran yeni tip koronavirüs iş ve sosyal yaşantımızın yanı sıra ilişkileri de oldukça etkiliyor. İş yaşamında birlikte daha fazla vakit geçirmek durumunda olan çalışanların ilişkisi adeta sınavdan geçiyor. "Ne kadar süreceğini bilmediğimiz bu süreçte duygu durumu değişikliklerini ortaya dökmenin ve ilişki sorunlarımızı tartışmanın zamanı olmadığını bilmek son derece önemlidir" diyen Psikolog Cansu Gürdağlı, pandemide iletişime dair önemli bilgileri Borsa Personelleri ile paylaştı
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Tarsus Ticaret Borsası’nda etkili iletişim semineri
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