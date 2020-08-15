Elleri ve ayakları olmayan engellinin yaşama sevinci

doğuştan engelli genç, yaşadığı tüm zorluklara rağmen verdiği hayat mücadelesiyle herkese örnek oluyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesinde yaşayan 24 yaşındaki Hakan Şahan, doğuştan iki eli ve iki ayağı olmadan dünyaya geldi. Çocukken yaşadığı zorluklara rağmen hayattan kopmayan Şahan, Sütçü İmam Üniversitesinde Uluslararası ilişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine de devam etti. 'Engellilere moral ve motivasyon için sosyal medyadayız' Ailesinin desteğiyle yemek yapma yeteneği de gelişen engelli genç, kız kardeşi Şerife ile birlikte sosyal paylaşım sitelerinde, 'hakanileşerife' isimli sayfalar açtı. Sanal alemde takipçi sayısı hızla artan ikili, özellikle engelli vatandaşların hayattan kopmamaları için eğlenceli videolar çekip paylaşıyor. Sosyal medyada engellilerin hayatlarına dokunup onların yaşama sevinçlerini artırmak istediğini söyleyen Hakan Şahan, "Doğuştan engelliyim ve bu engelimle yaşamayı öğrendim zaman içinde. Sağ olsun ailem bana her zaman destek oldular ve benim bu engelli eksikliğimi tamamladılar hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.