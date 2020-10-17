değerli müşterilerine inanılmaz indirimler sunmaya devam ediyor. Ekim ayı boyunca tüm Groseri mağazalarında Groseri kart ile yapacakları alışverişlerde gıda ürününden, gıda dışına, sebze-meyveden, et ürününe kadar 'Bu fiyatlara şapka çıkarılır' kampanyası uygulanacak. Mağaza yetkilileri, "Mağazalarda kampanya coşkusunu müşterilerimize hissettirebilmek adına tüm personeller kampanya simgeleyen t-shirtleri ve güler yüzleri ile karşılayarak indirim listesini sunuyorlar. Müşterilerimiz indirimli ürün listesi için sosyal medya adreslerimizi ve www.groseri. com.tr, adresimizi ziyaret edebilir" dedi.