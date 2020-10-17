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Bu fiyatlara şapka çıkarılır

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Bu fiyatlara şapka çıkarılır
GROSERİ değerli müşterilerine inanılmaz indirimler sunmaya devam ediyor. Ekim ayı boyunca tüm Groseri mağazalarında Groseri kart ile yapacakları alışverişlerde gıda ürününden, gıda dışına, sebze-meyveden, et ürününe kadar 'Bu fiyatlara şapka çıkarılır' kampanyası uygulanacak. Mağaza yetkilileri, "Mağazalarda kampanya coşkusunu müşterilerimize hissettirebilmek adına tüm personeller kampanya simgeleyen t-shirtleri ve güler yüzleri ile karşılayarak indirim listesini sunuyorlar. Müşterilerimiz indirimli ürün listesi için sosyal medya adreslerimizi ve www.groseri. com.tr, adresimizi ziyaret edebilir" dedi.
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Bu fiyatlara şapka çıkarılır
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