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’te beyaz altın bereketi

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Gaziantep’te beyaz altın bereketi
GAZİANTEP'İN Araban ilçesinin bereketli ovasında yetişen ve halk arasında beyaz altın diye tabir edilen pamuk bu sene üreticisinin yüzünü güldürdü. Araban ovasında 15 bin dönüm alanda pamuk ekilirken dönümden 500 ton pamuk rekoltesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığının da desteklediği çiftçinin yüzü gülüyor. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun pamuğun bu sene 15 bin dönüm arazide ekildiğini belirterek, "7 bin 500 ton pamuk rekoltesi bekliyoruz. Bu sene pamuk hasadı oldukça iyi geçti. Şuanda son hasadı yapıyoruz" dedi. Çiftçinin bu sene hasattan memnun kaldığını belirten Altun, "Tarım Bakanımız da bize güzel bir fiyat verdi" diye konuştu.
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Gaziantep’te beyaz altın bereketi
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