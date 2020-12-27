İşgalden kurtuluş unutulmayacak

5 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı işbirliği ile "25 Aralık Kurtuluş Koşusu gerçekleştirildi. HKÜ Kampüsünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Koşu öncesinde, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada,dedi.Hızlı biçimde başlayan koşuda yarışmacılar, parkuru tamamlayabilmek için ter döktü. Koşu programının her aşamasında pandemi koşullarına riayet edildi.