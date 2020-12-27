İşgalden kurtuluş unutulmayacak

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5 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı işbirliği ile "25 Aralık Kurtuluş Koşusu gerçekleştirildi. HKÜ Kampüsünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Koşu öncesinde, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, "Koşunun her adımında Şehit Kamil'i, Şahin Bey'i, Karayılan'ı ve 6317 kahramanı düşünmemiz ve onlara teşekkür etmemiz gerekir. Bugün burada koşabiliyorsak, bunun onların sayesinde olduğunu hiç unutmamamız gerekir"
dedi. Açılış konuşmasının ardından, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, koşunun başlama işaretini verdi.
Hızlı biçimde başlayan koşuda yarışmacılar, parkuru tamamlayabilmek için ter döktü. Koşu programının her aşamasında pandemi koşullarına riayet edildi.