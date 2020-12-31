Özel yetenekli öğrenciler için okul eğitimi projesi

Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi'nin özel yetenekli öğrencilere yönelik hazırladığı Erasmus Plus Projesi yaklaşık 300 proje başvurusu arasından kabul edildi. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus Plus Hibe Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2020 Teklif Çağrısı döneminde kabul edilen proje ile yükseköğretimden okul eğitimine uzanan bir adım atılmış oldu. "Kapsayıcı Eğitim Yoluyla, Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Güçlendirilmesi" isimli proje, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi; ayrıca Polonya, Portekiz, İngiltere ve Makedonya'dan ulus ötesi ortak kurum, kuruluşlarca birlikte yürütülecek.