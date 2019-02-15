Bentonit kil nedir?

BENTONİT KİLİ NEDİR?

Bir tür volkanik kil olan bentonit kil, içeriğindeki elektromanyetik negatif yük sayesinde bakteriyel ve toksik maddeleri güçlü bir şekilde tutarak vücut dışına atma özelliği bulunan ve bu özelliği sayesinde detoks için kullanılabilen bir kil türüdür.

BENTONİT KİLİ NE İŞE YARAR?

Ağır metal toksinleri olarak anılan civa, kadmiyum, benzen, kurşun gibi maddeler, soluduğumuz havada ve tükettiğimiz endüstriyel gıdalarda bulunabilir ve metabolizmamıza karışan bu tür maddeler, çeşitli rahatsızlıklara neden olabilirler. Aynı şekilde endüstriyel gıdalardaki genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), üretimde kullanılan tarım ilaçları ve yapay şekerler de vücutta birikerek toksik maddeye dönüşebilirler. Vücutta biriken bu toksik maddeler sindirim sistemi rahatsızlıklarından depresyon ve cilt sorunlarına kadar pek çok hastalığa neden olabilmektedir.

BENTONİT KİL NASIL KULLANILIR?

Bentonit kili, hem dahilen (ağız yoluyla alınarak) hem de haricen (cilde sürülerek) kullanılabilir. Dahilen kullanımı, 'içilebilir bentonit kil'in tüketilmesiyle olur. Ağız yoluyla alınan bentonit kil, vücuttaki zararlı patojenlere bağlanarak bu zararlı maddelerin bağırsaklardan kan dolaşımına karışmasını engeller ve vücuttan atılımını kolaylaştırır. Sıvı olarak tüketilebildiği gibi kapsül şeklinde de günde birkaç defa alınarak kolon temizliği, mide rahatsızlıklarının giderilmesi, mineral takviyesi ve detoks için kullanılabilmektedir.

Harici uygulaması da bentonit kilin sık kullanım şekillerinden biridir. Cilt maskesi, kil lapası, kil banyosu, saç maskesi ve diş macunu şeklinde de kullanılabilen bentonit kil, bu şekilde kullanıldığında da deri üzerindeki ve ağız içindeki toksinlere bağlanarak bölgenin temizlenmesini sağlar.

BENTONİT KİLİN FAYDALARI NELERDİR?

-Başlıca faydası, bahsettiğimiz detoks etkisini sağlıyor olmasıdır. Toksinleri tutar, toplar ve vücut dışına atılmasına yardımcı olur.

-Homeostatik yapısı sayesinde vücudu dengeleme özelliği vardır.

-pH seviyesi 9'un üzerinde olduğu için, vücudun asitlik seviyesini de dengeler, vücudu alkalize eder.

-Vücuttaki kan akışını ve oksijen seviyesini arttırarak vücudu canlandırır ve hücre onarım hızını da arttırır.

-Cildi güzelleştirir.

-Bağırsakları temizleme özelliği sayesinde iyi bakteri olarak bilinen probiyotiklerin artışına katkıda bulunur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

BENTONİT KİL MASKESİ NASIL HAZIRLANIR?

Plastik, seramik ya da cam bir kabın içerisinde 1'e 3 oranında kil ve su ilave ederek karışımı iyice karıştırın. 1 su bardağından fazla su kullanıyorsanız, bir mikser ya da blender yardımıyla pürüzsüz bir karışım hazırlayabilirsiniz. Karışımı 15 dakika kadar havalandırarak bekletin ve daha sonra cilt üzerine maske şeklinde uygulayın.

BENTONİT KİLİ BANYOSU NASIL YAPILIR?

Tüm vücudu zararlı toksinlerden ve radyasyondan arındırmak için kil banyosu uygulaması da tercih edilebilir. Bunun için bir küvet dolusu ılık suya 2 su bardağı kadar bentonit kili tozu ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra bu suyun içinde mümkün olduğu kadar çok dinlenin. Bentonit kili banyosu haftada iki kez uygulanabilir.

BENTONİT KİLİ LAPASI NASIL HAZIRLANIR?

1 kaşık kil için 3 kaşık su, yine plastik olmayan bir kapta karıştırılır. Kemik kırılmalarında, egzamalı veya tahriş olmuş bölgelerde, enfeksiyonlu yaralarda kullanılabilir.