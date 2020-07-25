Pandemi ile e- ticaret yükselişe geçti

TİCARET Bakanlığı'nın 2019 yılına ait paylaştığı verilerde ülkemizde e-ticaret hacmi 136 Milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca Bakanlığın sitesinde sektörlere göre dağılımlar, ödeme tiplerine ve en yoğun işlemlerin gerçekleştiği illere göre birçok bilgide mevcut. Faydata Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO'su Kenan Altun, e-ticaret yazılımlarının öneminin gitgide arttığını ve pazaryerlerinin yanısıra her KOBİ'nin kendi ürünlerini kendi sitelerinden de satmak istediğini vurguladı. Siber güvenlik alanında da faaliyetleri olan ALTUN, geliştirdikleri Judop eticaret yazılımını kendi geliştirmiş oldukları güvenlik ürünleri ile birleştirerek daha güvenli bir ortamı oluşturmayı ve bunun yanında Judop ile kullanıcı deneyiminin en üst seviyede yaşanmasını hedeflediklerini aktardı. Önceki yıllara göre katlanarak artan e-ticaret hacminin 2019 yılında 136 Milyar TL ye ulaşmasının daha da artacağını özellikle pandemi sürecinde işletmelerde bir e-ticaret hareketliliğinin yaşandığını ve bu bilincin oluşmaya başladığını, pandemi sürecinden sonra ticaretin çoğunluğunun artık online ortamlarda döneceğini vurguladı. 2020 Yılı sonunda e-ticaret hacminin 2019'a göre daha sürpriz bir şekilde artacağını ve her yıl bu rakamın katlanacağını öngören Altun, Judop e-ticaret yazılımı ile temel seviyede bir internet kullanım bilgisine sahip herhangi bir kullanıcının dakikalar içinde mağazasını açarak satışa başlayabileceğini söyledi.