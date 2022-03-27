Çikolata’nın kokusu Türkiye’yi sardı!

Yurt içi ve yurt dışında 25 şubesi ile çikolata & kahve sektöründe hizmet veren 1983Beyoğlu, mevcut şube sayısını yıl sonuna kadar 35'e çıkarmayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak franchise şeklinde büyümeyi hedeflediklerini belirten markanın Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin
; "Franchise sistemimize dahil olan girişimciler, marka bilinirliği yüksek bir zincire dahil olmuş oluyor. Şube metrekaresine göre değişen ortalama 100 bin TL ila 500 bin TL arasında ciro elde ediyor" dedi. Çikolata ve kahve sektörüne farklı bir bakış açısı getiren marka, Belçika'nın meşhur çikolatasından elde edilen meşhur kırma Beyoğlu çikolatası ve çikolatadan hazırlanan tatlılara eşlik eden kendine özgü kahve çeşitlerini dünyaya yayıyor. 2017 yılında sektörde franchise sistemi ile büyümeye başlayan marka şu an İstanbul, Konya, Kütahya, Karabük, Mersin, Edirne, Diyarbakır, Batman, Siirt, Afyon, Iğdır, Muğla, Elazığ olmak üzere Türkiye genelinde 25 yurt dışında ise Irak Erbil'de olmak üzere çikolata & kahveseverin vazgeçilmez lezzet noktası olmaya devam ediyor. Yılsonuna kadar 10 şube daha açmayı hedeflediklerini belirten 1983Beyoğlu Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin; "Türkiye'de 5 yıl içinde şube sayımızı 120'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye ve yurt dışında sistemimiz kapsamında 110 kişi çalışıyor. Sektörümüzde istihdam sağlamaya devam ediyoruz" dedi. Türkiye genelinde ve yurt dışında özellikle Almanya, Meksika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yoğun franchise talebi aldıklarını belirten Şahin;"Yediden yetmişe her yaşa hitap ediyoruz. Ortalama şube maliyetinin yanı sıra daha uygun bir bütçe ile sektöre giriş yapmak isteyen girişimcilere yönelik oluşturduğumuz endsütriyel tescilli tramvay modelimiz ile hızlı tüketimin olduğu AVM'ler ve havalimanlarında yer alıyoruz" dedi. Türkiye'de son 10 yılda kahve tüketiminin 3 kattan fazla arttığını da söyleyen Şahin; eğitimli barista ihtiyacının da arttığını dile getirdi. Yüksek kalitede kahve ve çikolatalarını masaya servis olarak sunan markanın misafirlerinin gözdeleri arasında eritilmiş çikolatadan hazırlanan Beyoğlu Kraliçesi, Tatlı Saksı, Beyoğlu Kulesi gibi tatlılar bulunuyor.