Şirketleri ilgilendiren düzenlemede son tarih 5 Haziran

2021'de yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL üzerinde olan veri sorumlusu şirketlerin Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) sistemine kayıt olmaları için son başvuru tarihi 5 Haziran. Kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere 53 bin TL ile 2,6 milyon TL arasında değişen idari para cezaları kesilecek. 2021 verilerine göre veri sorumlularının VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 31.12.2021 tarihinde süre sona erdi. Sürenin sona ermesinin ardından Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 21.04.2022 tarihli kamuoyu duyurusunda VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında Kanun'un 18'inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaya başladığını ilan etti. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kurul kararlarına göre VERBİS kaydı güncel olmalı ve yeni dönemde VERBİS kayıt kriterlerini sağlayan veri sorumluları kayıt yükümlüsü olduğu tarihten itibaren 30 günlük süre içinde VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda. DPC Kişisel Veri Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sefa Karcıoğlu, "Kişisel Verilerin Korunması Kurulu teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle 2018 yılından itibaren, veri sorumlularına 70 milyon TL'yi aşkın idari para cezaları uygulandı. Şimdiye kadar uygulanan para cezalarında VERBİS kayıt yükümlülüğünün ihlal edilmesine ilişkin herhangi bir ceza bulunmuyordu. Ancak kurul tarafından VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularına ilişkin idari yaptırım uygulanmasına başlandığına ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre 2020 yılı mali verilerine göre aktif bilançosu 25 Milyon TL'nin üzerinde olan işletmeler 31.12.2021 tarihine kadar VERBİS kayıt yükümlülüğünü tamamlamayan veri sorumluları idari para cezası yaptırımıyla karşılaşacaklar. Ancak, 2021 yılı mali bilanço toplamı 25 milyonu ilk defa geçen işletmeler kurumlar vergisi beyannamesini en son 5 Mayıs 2022 tarihinde verildiği dikkate alınarak en geç 30 gün içerisinde VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda" dedi.