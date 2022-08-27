İncir ekstresi kozmetiğe ilham oldu

Kozmider'in uzun süren Ar-Ge çalışmalarının ardından incir ekstresi içeren ilk serisi Figamor ekonomiye kazandırıldı. Figamor serisi, Türkiye'nin doğal zenginliklerinden ilham alınarak seçilen incir ekstresi ile formülize edilen 6 üründen oluşuyor. Ürünlerin içeriğindeki patentli doğal etken maddelerin cilt üzerinde etkisi yüksek. Ürünler cildi nemlendirmeye, kuruluğu engellemeye ve sıkılaştırmaya büyük ölçüde yardımcı olurken, hücre yenilenmesini de destekliyor. Ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesini sağlayan, etkili bakım ürünü olarak bilinen peeling ile bakım rutininizin kapsamını genişletmek mümkü. Ciltte ton farklılıkları, siyah nokta, akne ve aşırı yağlanma gibi farklı sorunlar için formüle edilen Figamor 3'ü bir arada peeling ile çok daha sağlıklı bir cilt elde ediliyor.