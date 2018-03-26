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KozlukBelediyesi tarafından yapılan parka '15 Temmuz Şehitler Parkı' adı verildi. Kozluk'ta bir süre önce Yukarı Güneşli Mahallesi eski ilçe Tarım Müdürlüğü yerinde yapılan Selahattin Eyyubi Parkı ve Tepecik Mahallesi Kozluk Devlet Hastanesi yanındaki parkın ardından bu kez de Kozluk Jandarma Taburu'nun karşısında ÇPL yolu üzerinde park yapıldı. Parka, 15 Temmuz Şehitler Parkı adı verilmesi ilçede memnuniyetle karşılandı. Spor kompleksi ve yürüyüş parkurunun bulunduğu park, vatandaşların hizmetine sunuldu. Parkın tamamlanması ile ilçenin sosyal aktivite ve yeşil alan eksikliğini kısmen ortadan kalktı. Kozluk Kaymakamlığı'nın girişimleri ve DİKA'nın desteği ile tamamlanan parkın bakımı ve işletmesi belediyeye devredildi. 2014'e kadar hiç park bulunmayan ilçeye 4 adet park kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı M. Veysi Işık, "Kozluk'a yakışır bir park oldu. Park, 15 Temmuz şehitlerimizin anısını burada yaşatacak" diye konuştu.