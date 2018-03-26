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Kaldırım işgallerine aralıksız denetim

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Kaldırım işgallerine aralıksız denetim
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin en önemli sorunlarından biri olan, ve vatandaşları rahatsız eden kaldırım işgali konusunda denetimlerini artırdı. Zabıta ekiplerinin Atatürk Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı'ndan başlattığı denetimlere devam etti. İki ayrı ekip halinde gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli malzemelerle kaldırımı işgal eden esnafa ceza kesildi. Batman'a çağdaş kent kimliği kazandırma hedefinde denetimlerin sürekli hale geleceğini söyleyen Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, kaldırımları işgali konusunda tavizsiz ve kararlı olduklarını söyledi.
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Kaldırım işgallerine aralıksız denetim
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